Luca Palamara, Elisabetta Casellati: "Esiste il problema della giustizia italiana, necessarie riforme coraggiose"

Maria Elisabetta Casellati ha rilasciato un’intervista a tutto campo sui temi scottanti di attualità. La presidente del Senato chiede un ruolo per le opposizioni e dice basta all’abuso di strumenti straordinari come i decreti del premier Giuseppe Conte: “Il dpcm - spiega al Corriere della Sera - è un provvedimento unilaterale del governo, calato dall’alto senza alcun voto del Parlamento. È oggettivamente pericoloso per la democrazia, anche se mi sembra che il governo lo abbia capito”. Poi l’avvertimento sull’Europa e in particolare sulla trattativa sul Recovery Fund: o i soldi arrivano subito, o rischiano di essere inutili”.

Infine la Casellati ha parlato dello scandalo che sta travolgendo la giustizia e che ha spinto il presidente Sergio Mattarella a chiedere ai partiti politici e ai gruppi parlamentari di riformare il Csm: “Ho posto per prima il problema della necessità di un intervento chiaro e definitivo. È chiaro ormai a tutti che non esiste solo il problema Palamara, le cui responsabilità saranno valutate, ma esiste il problema della giustizia italiana. La politica deve fare la sua parte - chiosa la presidente del Senato - con riforme strutturali, coraggiose e autonome, così come il Csm non può più lasciare margini di opacità. È in gioco il nostro stato di diritto”.

