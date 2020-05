Luca Palamara, Nicola Porro contro Mattarella: "Bolla di ipocrisia del Quirinale, solo con i magistrati di sinistra"

30 maggio 2020 a

"Trovo incredibile la bolla di ipocrisia del Quirinale". Nicola Porro commenta così l'intervento di Sergio Mattarella, che dopo una settimana ha rotto il silenzio sulle intercettazioni riguardanti Luca Palamara: il presidente della Repubblica ha sostenuto di non poter sciogliere il Csm, che può essere riformato solo dal Parlamento. "Io ho una domanda semplice per Mattarella - continua il conduttore di Quarta Repubblica - perché un anno fa, quando le intercettazioni hanno riguardato cinque membri del Csm di centrodestra, gli avete fatto un mazzo così e si sono dovuti dimettere? Mentre ora che le intercettazioni riguardano due magistrati di sinistra, questi non si dimettono". Porro offre anche la sua personale risposta: "Cambiando quei cinque, il Csm è diventato di sinistra, mentre cambiando questi due il Csm diventerebbe di nuovo equilibrato. Se indagano uno di destra è colpevole - chiosa il volto noto di Rete4 - se indagano uno di sinistra si parla di garantismo, di Csm che non si può sciogliere: tutte pippe".

