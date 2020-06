Non è l'arena, Luigi De Magistris contro Bonafede: "Dap? Cosa non ha spiegato, sono molto deluso"

01 giugno 2020 a

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli ed ex pm ospite della trasmissione Non è l'Arena in onda su La7 domenica sera e condotta da Massimo Giletti, è stato interpellato dal conduttore sulla querelle tra il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il pm Nino Di Matteo, sulla direzione del Dap prima offerta a di Matteo dal Guardasigilli e poi consegnata invece a Francesco Basentini, suscitando l'ira del pm antimafia che poi ha accusato lo stesso Bonafede di aver avuto pressioni per non sceglierlo.

"Bonafede non ha spiegato perché ha scelto Basentini e non Di Matteo", il pensiero del primo cittadino di Napoli. "Sono molto deluso dalla mancanza di risposte da parte del ministro. Non ha spiegato bene perché sceglie Basentini e non sceglie Di Matteo. Il paese ha il diritto ad una verità. Su questi fatti si gioca lo Stato di diritto e la lotta alla mafia".

