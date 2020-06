Immuni, Maria Giovanna Maglie: "App per soli ricchi, se non lo sei puoi pure contagiarti felice"

03 giugno 2020 a

E alla fine arrivò Immuni, la app per il tracciamento dei contatti con chi è stato contagiato dal coronavirus. App su cui il governo punta fortissimo. App criticata fortemente da Maria Giovanna Maglie, che passa all'attacco su Twitter: "Alfine ecco Immuni, app dei ricchi - scrive la giornalista -. Si scarica solo con Ios o Android ultimissima versione. Se non hai un super-smartphone ti puoi contagiare felice", sottolinea. E ancora: "Al lancio solo mezzo milione di persona la hanno scaricata. Alcuni giochi vengono scaricati 3 milioni di volte in 6 ore", conclude la Maglie. Insomma, altro che successo così come da qualche parte vogliono venderci il lancio di Immuni...

