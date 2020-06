Giovanna Botteri, svolta alla sua carriera? Rai, per cosa si è candidata

03 giugno 2020 a

Si torna a parlare di Giovanna Botteri, e questa volta non per un servizio di Striscia la Notizia o per polemiche pelose al sapor di sessismo. Si parla di lei perché, secondo quanto riporta Italia Oggi, l'inviata della Rai sarebbe pronta a dare una svolta alla sua vita professionale, abbandonando la corrispondenza dalla Cina. Secondo quanto trapela da Viale Mazzini, infatti, la Botteri si è candidata a responsabile dell'ufficio Rai di Bruxelles, il cui posto è vacante dal 2018, quando fu lasciato da Antonio Preziosi per Rai Parlamento. Sta infatti lasciando la sede anche Alberto Romagnoli, destinato alla vicedirezione di Antonio Di Bella a Rainews24. In lizza per Bruxelles, però, non c'è soltanto la Botteri: il concorrente insieme a lei più accreditato è infatti Donato Benedicenti, caporedattore di Rainews24 e conduttore de La Bussola. Certo, il curriculum internazionale della Botteri però è di grande peso specifico, ragione per la quale la sede dovrebbe essere sua. Ritorno in Europa, insomma, dopo 12 anni a New York e gli ultimi due a Pechino, in Cina.

