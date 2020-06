Rocco Casalino, Conte e la inquadratura in diretta. Luca Bizzarri: "Studiata apposta così sbilanciata, la ha chiesta lui?"

04 giugno 2020 a

Nuovi sospetti su Rocco Casalino e il suo reale potere a Palazzo Chigi. E ancora una volta c'entra la conferenza stampa di Giuseppe Conte. A dubitare del portavoce del premier è Luca Bizzarri, attore comico lanciato dalle Iene e oggi conduttore di Quelli che su Raidue. Su Twitter, pubblica un fermo immagine della diretta tv di Conte e fa notare, da tecnico, un fatto inquietante: "Ma questa inquadratura che, ve lo dico perché è il mio mestiere, è studiata APPOSTA per far entrare Casalino nell’inquadratura (è tutta sbilanciata, perché? Lo ha chiesto lui?) non rende tutto clamorosamente, ma clamorosamente, ridicolo?". In politica, spesso la forma è sostanza e viceversa.

