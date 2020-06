George Floyd, Myrta Merlino in ginocchio? Insulti e minacce: "Te lo ha ordinato George Soros?"

04 giugno 2020 a

La morte di George Floyd ha fatto il giro del mondo. Tutti indignati per la tragica fine dell'afroamericano ucciso da un agente di polizia di Minneapolis, anche Myrta Merlino. La conduttrice de L'Aria Che Tira ha preso la palla al balzo per denunciare il razzismo e lo ha fatto inginocchiandosi al grido di "Black lives matter", il movimento attivista internazionale. Un gesto, quello in diretta su La7, accompagnato da un post su Twitter che recita: "Oggi, direi, beato il Paese che non ha bisogno di nemici. In Italia come in America. E ve lo dico così: Black Lives Mattter".

Immediati però gli insulti. Tantissimi infatti hanno criticato la decisione della Merlino e hanno commentato il post con un "va beh, dai" o addirittura: "La Barbara d'Urso dei presentabili". Ma c'è anche chi ci è andato ancora più pesante: "Nelle loro trasmissioni chiamano i peggiori reazionari, i fascisti e i razzisti: la Mussolini è una delle ospiti più gradite di Myrta Merlino e poi si producono in sceneggiate buone come al solito per raccattare qualche manciata di like nei social. Squallore senza fine". Oppure: "Si è inginocchiata anche per Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi o Carlo Giuliani? No eh? Eccerto: quando sono italiani, che siano tossici o pregiudicati pesa. Invece quando ordina Soros, tutti in ginocchio" liquida un'utente.

