Domenico Arcuri: "Siamo stati straordinari", la frase sfuggita in conferenza solleva la polemica

Ha sollevato non poche polemica la frase-complimento di Domenico Arcuri. Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, durante la consueta conferenza stampa della Protezione civile, si è prodigato a dire: "Abbiamo fatto tutto in 85 giorni: per una volta, sarebbe davvero bello se tutti ci accorgessimo che siamo stati straordinari". E ancora: "Siamo da sempre uno strano Paese, un mix di autolesionismo e di virtuosismo, di critiche e di opere, di chiacchiere e di fatti. Finora - rimarca Arcuri - i fatti hanno prevalso sulle chiacchiere, le opere hanno prevalso sulle critiche e il virtuosismo, la responsabilità e la solidarietà hanno prevalso sull'autolesionismo. Se ce lo ricordiamo tutti i giorni, sono sicuro che continueremo a essere così". Eppure a molti è sembrato un autoelogio che, visto lo scandalo mascherine introvabile e camici non a norma per medici e infermiere, ha fatto indignare.

