Lory Del Santo, confessione bollente su Donald Trump: "Gli uomini ti portano in una stanza da letto, lui invece..."

05 giugno 2020 a

a

a

Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Ha parlato anche di Donald Trump: "Un uomo a cui ho detto no e poi me sono pentita? Donald Trump! Mi è dispiaciuto poi, tornassi indietro avrei voluto fare un esperimento. Ci penso ogni tanto, ma perché gli ho detto no? Ad un certo punto se uno ti corteggia è perché gli piaci, quindi devi decidere, un corteggiamento non può essere troppo lungo".

Che disastro, Rula Jebreal. Paragona Donald Trump a Hitler con questa foto: balla spaziale, vergogna progressista | Guarda

La Del Santo rivela che il presidente Usa sa corteggiare, "è bravo, tutti gli uomini quando sono ricchi ti dicono vieni da me, lui invece è generoso in questo, ti raggiunge. Molti uomini danno direttamente appuntamento in una stanza da letto, Trump invece è uno che per ottenere si concede. Gli ho detto di no perché in quel periodo stavo chiudendo una storia e non ero liberissima. Io non tradisco. E invece a volte bisogna anche tradire per sperimentare. Ma io non sono capace", ha confessato la showgirl.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.