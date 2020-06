Marco Travaglio dà i numeri: "Conte con consensi fra i più alti d'Europa", ma i sondaggisti lo smentiscono

06 giugno 2020 a

Marco Travaglio ancora una volta impegnato in una sviolinata pro-Giuseppe Conte. Accade nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano. Qui il direttore si è prodigato a tessere le lodi del premier, forse però andando oltre. Per Travaglio "l'idea che uno che fa il presidente del Consiglio con consensi intorno al 60 per cento, fra i più alti in Europa, non stia nella pelle di fare il senatore di Sassari o il sindaco di Roma", non è credibile. Peccato però che il direttore del quotidiano filo-grillino abbia pompato un po' troppo i numeri.

Secondo le ultime rivelazione dei sondaggi di Youtrend Conte vanta il 57 per cento e non il 60, superato addirittura da Mario Draghi. Non solo perché il suo consenso, come spiegato da tutti i sondaggisti è in calo ed è comunque legato al periodo emergenziale. C'è di più, perché secondo niente di meno di Alessandra Ghisleri il nostro premier, in confronti agli omologhi europei, vanta cifre al ribasso. La stessa Angela Merkel detiene il 79 per cento. Per non parlare di Boris Johnson il cui gradimento è schizzato al 71.

