Non è l'Arena, Alessandro Sallusti denuncia Bonafede: "Inquietante, cosa cercano di insabbiare"

08 giugno 2020 a

a

a

Un insolito asse, quello che si forma a Non è l'arena di Massimo Giletti nella puntata in onda su La7 domenica 7 giugno. Un asse formato da Luigi De Magistris e Alessandro Sallusti. Il primo, parlando della vicenda della scarcerazione dei boss mafiosi durante il coronavirus che ha travolto Alfonso Bonafede spiega senza mezzi termini di sentire "odor di 'ndrangheta". E il secondo riprende le sue parole, e commenta: "Sono stato avversario politico del sindaco De Magistris, ma ha detto qui sento odore di 'ndrangheta - premette il direttore -. Forse lì c'è la risposta. La cosa inquietante è che si sta cercando di insabbiare questa vicenda", conclude Sallusti. Insomma, anche il direttore - e non certo da oggi - si unisce al coro di chi continua a chiedere spiegazioni ad Alfonso Bonafede, il ministro della Giustizia grillino che, però, di spiegazioni convincenti continua a non fornirne.

Il partito di Conte al 14 per cento? Voci dal Pd: “chi l'ha suggerito”. L'agguato grillino per togliere di mezzo (definitivamente) il premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.