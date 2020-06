Hoara Borselli a Quarta Repubblica: "Mascherine? Perché il governo vuole tenerci nel terrore"

09 giugno 2020 a

Mascherina sì o no? A Quarta Repubblica gli opinionisti si dividono e Hoara Borselli, ex ospite fissa di Massimo Giletti a Non è l'Arena da un po' di tempo traslocata da Nicola Porro, si schiera dalla parte degli scettici: "Io credo che l'unica cosa che venga nascosta dietro a questo terrore sono i veri problemi di questo Paese", è la sua premessa sull'emergenza coronavirus.

Video su questo argomento Ecco come indossare correttamente la mascherina di tessuto: arriva il tutorial dell'Oms

"Credo che l'uso della mascherina è un buon senso personale - sottolinea, chiarendo dunque di non rientrare nel calderone dei No Mask - ma non abbiamo certezze che indossandola non contagiamo". Insomma, conclude, tutto questo significa "volerci tenere in questo clima di terrore!".

