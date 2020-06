Chiara Nasti, tatuaggio tragicomico con errore? "Capra, bimba min***": viene sommersa dagli insulti

09 giugno 2020 a

Chiara Nasti, influencer partenopea che conta quasi 2 milioni follower, è stata sommersa di critiche e insulti per colpa di un tatuaggio fatto insieme a un'amica con un evidente errore ortografico. Prima la Nasti ha cercato di giustificarsi, dicendo che l'errore era voluto, poi però sommersa di critiche e insulti ha ammesso di aver sbagliato. Ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram la foto con incisa sulla pelle l'anno di nascita, ma invece di scrivere '98, le due ragazze si sono fatte scrivere 98′.

L'errore non è passato inosservato: "Raga l’apostrofo va prima di 98 non dopo", "Ma il tatuatore non ti ha detto che era sbagliato!?", "Sei nata da 98 minuti?", "Capra dal '98.", "Proprio i tatuaggi da bimba minchia", "Che coppia di clown ", "Ma ce l hai almeno la licenza media???", come ricorda l'edizione on line del Giornale.

