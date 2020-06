Elsa Fornero a Otto e mezzo: "Salvini? Il giudizio positivo su Colao è strumentale, vuole dividere la maggioranza"

09 giugno 2020 a

Qualsiasi cosa dica Matteo Salvini, Elsa Fornero gli tira le pietre. Parafrasando un vecchio successo degli anni Sessanta, a Otto e mezzo va in scena lo show della ex ministra del Welfare del governo Monti, quella della famigerata riforma delle pensioni (con annessi esodati). Si parla del piano di riforme stilato da Vittorio Colao, il super-commissario della task force per rilanciare l'Italia. E si parte dal leader della Lega: "Il giudizio positivo di Salvini è strumentale, spera di alimentare le divisioni all'interno della maggioranza".

Facile immaginare cosa avrebbe detto la Fornero in caso di critiche da parte del leader leghista. Peraltro, la stessa Fornero condivide in gran parte il dossier del suo collega tecnico: "La politica ama il consenso e la ricerca del consenso spesso si rifugia nel desiderio di piacere sempre agli elettori, di dire loro sempre cose positive. Colao ha indicato molti progetti, riforme, cambiamenti che il Paese dovrebbe fare. Spetta alla politica scegliere". Ma se a scegliere sarà Salvini, sarà sbagliato in ogni caso.

