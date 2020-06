Massimo Giletti a L'Aria Che Tira, caso-Bonafede: "Le mie inchieste danno fastidio al Palazzo"

11 giugno 2020 a

Massimo Giletti protagonista indiscusso. Dopo il il caso-Giustizia sorto in seguito alla confessione dell'ex pm antimafia Nino Di Matteo proprio a Non è l'Arena, i riflettori sono tutti puntati contro il conduttore. L'accusa del magistrato per cui Alfonso Bonafede lo averebbe scartato dalla presidenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, perché non gradito ai boss mafiosi, non è piaciuta. In molti hanno definito l'uscita televisiva di Di Matteo inopportuna.

A tornare però sull'accaduto lo stesso Giletti che, questa volta su un altro programma di La7, ha specificato: "Mi dà molto fastidio quando vengo strumentalizzato sul perché faccio un'inchiesta. Questa infatti deve essere fatta sui documenti, non ideologica - prosegue a L'Aria Che Tira -. Il problema è che la verità dà molto fastidio al Palazzo". E la critica di Giletti vale per tutti: "Questo accade per qualsiasi partito, una volta che sale a Palazzo prende il peggio. Il mio obiettivo però è solo la verità". Anche se scomoda.

