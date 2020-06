Giuseppe Conte, la gaffe su Villa Pamphilj: "Quel casino", scatena l'ironia dei social

11 giugno 2020 a

a

a

“Quella villa, quel casino è la sede istituzionale di alta rappresentanza della presidenza del Consiglio”. Una frase pronunciata da Giuseppe Conte che è facilmente fraintendibile e che è diventata virale sui social, dove subito si è parlato di gaffe. Sicuramente il premier non voleva riferirsi a Villa Pamphilj come un luogo in cui regna la confusione, ma voleva fare riferimento alla sede che è chiamata Casino del Bel Respiro. Fatto sta che la scelta di parole in risposta al rifiuto del centrodestra di partecipare all'evento in villa ha fatto discutere: ora Conte dovrà dimostrare concretamente che gli Stati generali non saranno un “casino” né una passerella, ma un modo per costruire una proposta di rinascita dell'Italia. Le premesse non sono delle migliori.

Video su questo argomento "Non facciamo passerelle nelle ville". Giorgia Meloni, no agli Stati generali di Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.