Alessandro Sallusti a Otto e mezzo contro Corrias e la Gruber: "Berlusconi a Villa Pamphili con Gheddafi? Bei tempi!"

"Silvio Berlusconi a villa Pamphili c'è già stato e ha incontrato Gheddafi, Putin e Xi Jinping". Pino Corrias del Fatto quotidiano provoca e Alessandro Sallusti replica prontissimo: "Per fortuna...". A Otto e mezzo va in scena un confronto piuttosto colorito. Corrias ricorda: "Gheddafi ci portò anche le sue amazzoni, che attrassero giornalisti da tutta Europa". "E dal Mondo...", chiosa Lilli Gruber.

Qui Sallusti si scatena: "Bei tempi! La Libia era pacificata e non c'erano gli sbarchi. Non morivano per nulla, in Libia". Su una cosa, almeno, Corrias e Sallusti sono d'accordo: "Bisognerebbe dirlo agli alleati, a Sarkozy e agli inglesi", ricorda la penna del Fatto. "Giusto, giusto...", annuisce convinto ìl direttore del Giornale.

