Otto e Mezzo, sconcertante Carofiglio: "Sbagliato fare politica con le indagini". Ha dimenticato Berlusconi?

12 giugno 2020 a

Ma con che faccia? Siamo a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, a dire la sua è Gianrico Carofiglio, scrittore e firma di Repubblica, quello per cui la destra "puzza", giusto per intendersi. Si parla del fatto che Giuseppe Conte sia stato convocato dai pm di Bergamo per le mancate zone rosse in Lombardia, e Carofiglio pontifica: "È sbagliato fare politica attraverso le indagini. Un buon magistrato si avvale sempre del riserbo durante un'inchiesta. E il pm aggiunto di Bergamo non lo ha fatto". Già, una firma di Repubblica che dice che "è sbagliato fare politica attraverso le indagini". Ma con che faccia? E Silvio Berlusconi? E Matteo Salvini sui casi Open Arms e Gregoretti? Di quale "riserbo" hanno potuto godere?

