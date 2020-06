Enrico Mentana, orgoglio e pregiudizio: "Siamo italiani, ma una vita con la mascherina è terribile"

12 giugno 2020 a

Orgoglio e... un pizzico di corretto pregiudizio. Ospite di Myrta Merlina a L'aria che tira ecco Enrico Mentana, direttore del TgLa7, che analizza i lunghi mesi del coronavirus e del lockdown. E ne trae una conclusione: "Bisogna far paura ai cittadini per farli rigare dritto", premette Mitraglietta. E ancora: "Gli italiani non è che sono stati bravi, hanno avuto paura, tanto è vero che quando è finita la paura siam tornati in ordine sparso - sottolinea -. Siamo italiani, tutti noi appena possiamo trasgrediamo, non si può fare diversamente, è vita, sarebbe terribile pensare il nostro futuro con le mascherine e il distanziamento sociale", conclude Mentana, con una nota di puro orgoglio... e pregiudizio.

