Otto e Mezzo, Mario Monti su Conte: "Ha buonsenso, ma non si capisce quale. Stati generali? La Bilderberg dei 5S"

12 giugno 2020

“Giuseppe Conte è un uomo di buonsenso, che è una qualità rara soprattutto nella compagine da cui proviene, però non si capisce in quale senso”. Mario Monti interviene a Otto e Mezzo per qualche consiglio da premier a premier: l’invito di Lilli Gruber appare per nulla casuale, dato che negli ultimi giorni si è parlato molto di un confronto tra i due in relazione alle voci su un eventuale partito in solitaria di Conte. Gli Stati generali sono alle porte e tutti si chiedono se serviranno più a rilanciare l’economia dell’Italia o l’immagine del premier: “È diventato premier senza che nessuno conoscesse la sua visione del mondo, dell’Italia, dell’economia, della società. Ho simpatia per lui, forse non avere una visione gli ha permesso di fare due governi opposti. L’unico consiglio che gli darei è di farsi una visione in questi Stati generali e di esplicitarla con convinzione, in modo da dare almeno l’impressione che quella sia la sua visione”. Poi Monti si lascia andare ad una battuta: “Visto che saranno a porte chiuse e con ospiti di alto livello, forse questi Stati generali saranno la Bilderberg dei 5 Stelle”.

