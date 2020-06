Giorgia Meloni da Costanzo, l'elogio di Rita Dalla Chiesa: "Bellissima, oltre la politica ci sono sempre le persone"

13 giugno 2020 a

Tra gli spettatori de “L’Intervista” andata in onda su Canale5 dove Maurizio Costanzo ha accolto Giorgia Meloni, anche Rita Dalla Chiesa. La conduttrice tv non ha perso l'occasione per elogiare la leader di Fratelli d'Italia: "Ma che bella l’intervista a Giorgia Meloni - esordisce sui social -. Oltre la politica ci sono sempre le persone. Esistono i sentimenti, le sofferenze, i ricordi, i figli, l’amore. Per chiunque. Al di là dei partiti”. Ma l'uscita della Dalla Chiesa è in buona compagnia. Sono stati tantissimi infatti gli utenti che hanno apprezzato la puntata condotta da Costanzo. "Ha perfettamente ragione signora Rita. Giorgia Meloni è una persona di eccezionale garbo e di grandissima preparazione e correttezza politica. Dobbiamo augurarci che abbia il successo che merita anche nell’interesse del nostro Paese che, guidato da lei, sarebbe in ottime mani”. Come dar loro torto.

