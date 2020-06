Stati generali, Antonio Maria Rinaldi e la foto-sfottò con cui deride Toninelli: "Il popolo a fame, altro che brioches"

13 giugno 2020 a

Il bonus monopattini concesso dal governo in piena emergenza coronavirus per aiutare gli italiani ha generato l'ironia di tutti. Antonio Maria Rinaldi, con una foto, si prende gioco dell'esecutivo giallorosso: qui si vede Danilo Toninelli su un monopattino elettrico e il commento del leghista non può che essere tagliente: "Siamo passati da ‘il popolo ha fame dategli le brioches’ a ‘non ha pane dategli i monopattini elettrici. #StatiGenerali #13giugno".

Ma la Lega non è stato l'unico partito a prendere di mira l'iniziativa del Conte bis, anche Fratelli d'Italia non ci è andata per le leggere. "Sai che vogliono mettere altri 70 milioni sul bonus per comprare il monopattino?", ha chiesto Giorgia Meloni alla maschera. Poi solo silenzio e le testate di Pulcinella sul tavolo.

