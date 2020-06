Barbara Palombelli contro Zingaretti e Sala: "Mi prendevano in giro per il coronavirus e facevano gli aperitivi. Visto com'è finita?"

Roberto Alessi 14 giugno 2020 a

La signora di Francesco Rutelli fa neri Zingaretti e Sala: «Mi prendevano in giro perché avevo paura del Covid e invitavano a prendere l'aperitivo, Milano riparte, ci dicevano, poi s' è visto come è andata. Mi ha svegliata Melania Rizzoli che mi inviava gli algoritmi dove si vedevano i centomila contagiati in prospettiva. All'inizio tutti facevano ironia sul virus dopo un paio di settimane hanno fatto retromarcia. Ora mi dicono che sono stata preveggente. Avevo solo una fifa boia». Che dire? In che mani siamo?

