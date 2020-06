Giuseppe Conte e Casalino, Dagospia a valanga: "Miley Cyrus? Ci manca solo che...". Impensabile a Palazzo Chigi

14 giugno 2020 a

Il botta e risposta su Twitter tra Giuseppe Conte e Miley Cyrus ha fatto fare un salto sulla sedia a molti. Non capita tutti i giorni che un premier italiano dialoghi con una popstar americana (idolo delle ragazzine) sul tema dei vaccini contro il coronavirus. Eppure nell'Italia degli Stati generali e del Re Sòla (copyright Mario Giordano) succede anche questo. Il merito probabilmente è di Rocco Casalino, potentissimo portavoce di Conte e soprattutto suo grande ispiratore non solo in termini mediatici, ma pure strategici e dunque di contenuti.

Casalino scrive in privato a D'Agostino: "Ti informo che....". Dago pubblica il "messaggio intimidatorio" senza censure: "Siamo qui che tremiamo"

Dagospia, che con l'ex concorrente del primo storico Grande Fratello ha un contenzioso aperto, ne approfitta per punzecchiare la coppia di Palazzo Chigi. "Ci manca solo che ora Conte inizi a twerkare", ironizza con titolone a tutta homepage Roberto D'Agostino, accostando la faccia dello "schiavo di Casalino" e dello stesso Rocco al lato di Miley Cyrus, specialista del twerk, il "balletto osceno" del Lato B. Quando si diceva politica-spettacolo, forse non si pensava di arrivare a tanto.

