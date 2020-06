Giuseppe Conte, Dagospia infierisce: "Fatta, riaprite i manicomi". La frase del premier agli Stati generali passata inosservata

13 giugno 2020 a

a

a

Da qualche tempo Dagospia non ne fa passare una a Giuseppe Conte e pure al suo portavoce Rocco Casalino. E siccome spesso i disastri del premier partono dalla comunicazione, Roberto D'Agostino può prendere agevolmente due piccioni con una fava. Sul sito di gossip politico più temuto dai palazzi romani campeggia un irriverente fotomontaggio del premier versione camaleonte.

Feroce il commento: "E' fatta, riaprite i manicomi - strilla Dago -. Ora Giuseppe Conte parla pure in terza persona". Motivo dello sfottò? Le frase dette a margine degli Stati generali a Roma: "Ma quale passerella! Questi non sono gli Stati generali del presidente Conte. Io sarà insieme ai miei ministri, non per smania di protagonismo....". Un vago sospetto: Dagospia non gli crederà.

