Nicola Porro, Luca Palamara espulso dall'Anm: "Ridicolo, vediamo se lo cacciano dalla magistratura"

Nicola Porro nella sua Zuppa quotidiana commenta le indiscrezioni del Corriere della Sera, secondo cui Luca Palamara rischia l’espulsione dall’Anm. Sarebbe una decisione clamorosa, dato che nessun ex presidente è mai stato estromesso dal sindacato delle toghe. “La cosa straordinaria - è il parere del conduttore di Quarta Repubblica - è che vogliono espellerlo ora a babbo morto con tutti i casini che ha fatto in passato. Tra l’altro è ridicolo che espellono dal sindacato un magistrato che però potrebbe ancora esercitare la sua professione. Se si vergognate al punto da mandarlo via dal sindacato, cacciatelo anche dalla magistratura. Vediamo - è la sfida lanciata da Porro - se il Csm, in gran parte nominato proprio da Palamara, farà fuori ‘l’uomo nero’. Ma c’è di mezzo un processo penale e quindi le cose andranno a rilento”.

