Paolo Savona, prego? Alla Consob con questa cravatta: il dettaglio scatena il tam-tam

Un ritorno in grande stile - circa - per Paolo Savona, l'attuale presidente della Consob ed ex ministro del governo gialloverde. Savona ha tenuto il discorso annuale dell'authority alla comunità finanziaria, in cui ha fatto scalpore il suo attacco alle criptovalute. "L'esistenza di alcuni cryptoasset, individuati nei Bitcoin o Coin o Stable coin o Token, ha fatto perdere il senso di ciò che si dovrebbe fare: unificare e modernizzare il sistema dei pagamenti, riconducendolo nell'alveo legale di garantire la stabilità del potere d'acquisto e di essere l'unico mezzo legale liberatorio dei debiti". Ma al di là delle parole, ha colpito un dettaglio: la cravatta con la quale Savona si è presentato all'appuntamento. Una specie di rosa shocking che, ovviamente, ha scatenato un diluvio di commenti sui social. Scelta, va detto, piuttosto azzardata...

