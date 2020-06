Paolo Del Debbio a Fuori dal coro contro il governo: "Sono invasati del potere, quando il c***o si incolla a quella sedia..."

16 giugno 2020 a

"Questi sono invasati del potere". Paolo Del Debbio, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, dà la sua lettura di quello che accade a Palazzo Chigi e dintorni. "Quando hanno toccato quella cacchio di poltrona, c'è una reazione chimica, il c***o si attacca alla poltrona del potere e non ce lo stacchi neanche col solvente". Il conduttore di Dritto e rovescio non è ironico, semmai amareggiato.



"Mario, questa è la realtà - scuote il capo Del Debbio -, io mi sono fatto questa opinione ormai, sono sicuro che è così. Altrimenti, se tu avessi un po' di sensibilità, anche dal punto di vista politico, ascolteresti le categorie, sarebbe una mossa intelligente. Se non altro è uno sfogatoio, ma non ce l'hanno dai, non ce l'hanno".

