Otto e Mezzo, terremoto-Paolo Mieli: "Soldi dal Venezuela al M5s? Una manina..."

Sul caso-Venezuela, la bomba sul M5s, la vicenda della presunta valigetta consegnata a Gian Roberto Casaleggio nel 2010 con dei contanti per finanziare i grillini ai loro albori (caso che ad ora non trova conferme se non l'articolo del quotidiano spagnolo ABC), Paolo Mieli ha una teoria, spiazzante ed inquietante. E questa teoria, l'ex direttore del Corriere della Sera, la espone a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, la puntata è quella di martedì 17 giugno. In buona sostanza, per Mieli trattasi di polpetta avvelenata, di una sorta di agguato ai pentastellati. La notizia del quotidiano spagnolo sui finanziamenti a Casaleggio, sarebbe infatti "un'insinuazione partita dall'Italia. Con una manina...", aggiunge sornione Paolo Mieli.

