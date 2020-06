Stati generali, Vittorio Sgarbi sullo scontro Confindustria-Conte: "Dobbiamo dare una chance al governo"

17 giugno 2020 a

Alta tensione agli Stati generali dell’economia. A Villa Pamphili si è consumato l’atteso confronto tra Confindustria e Giuseppe Conte. La frizione è stata confermata tra i rinfacci di Bonomi delle cose che non sono state fatte e la replica del premier che non vuole essere imputato di tutto. Vittorio Sgarbi è intervenuto sulla questione a Stasera Italia e ha spiazzato tutti, schierandosi dalla parte di Conte: “Bonomi non può subito mettersi contro chi sarà colui il quale dovrà trattare proprio per l’industria un finanziamento così importante”. Il critico d’arte si riferisce al consiglio europeo, sul quale esprime quello che lui stesso definisce uno ‘strano pensiero’: “Se è vero che arriveranno 90 miliardi a fondo perduto, è evidente che nella prospettiva di presentare il piano di averli il governo ha una credibilità e una chance da giocarsi”.

