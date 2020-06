Pierluigi Collina con Giorgia Meloni: "Ottima leader, molto preparata. I numeri lo confermano"

18 giugno 2020 a

Scende in campo, Pierluigi Collina. L'ex arbitro prende posizione in favore di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, e spiega: "Se confermo la mia simpatia per Giorgia Meloni? Sì, mi piace. La ritengo un'ottima politica e leader di partito, credo sia molto preparata, come confermano i numeri che ha raggiunto", chiosa l'ex fischietto riferendosi ai traguardi raggiunti da FdI alle ultime tornate elettorali e alle cifre di cui i sondaggi accreditano i partiti. Parole, quelle di Collina, apprezzate dalla Meloni stessa, che le rilancia su Twitter e commenta: "Grazie ancora una volta al grande Pierluigi Collina per le belle parole nei miei confronti".

