Nausica Della Valle a Dritto e rovescio: "Ero lesbica fino a 44 anni, ora prego per te". Vladimir Luxuria a un passo dalle lacrime

19 giugno 2020 a

"Ero lesbica fino a 44 anni poi ho trovato l'amore di Dio, quello per eccellenza". Nausica Della Valle racconta la propria storia a Dritto e rovescio e ad ascoltarla c'è Vladimir Luxuria, il più famoso trans d'Italia, che fa un salto sulla sedia. "Cosa vuol dire, che una come me non può sentire l'amore di Dio, questo sta dicendo?". "Assolutamente sì", replica la giornalista Mediaset.

Vladi è un fiume in piena: "Non siamo creature di Dio anche noi? Attraverso la nostra dignità non abbiamo il diritto di pregare?". "Vuoi sapere una cosa? Non te lo posso dire in privato - replica la Della Valle -. Personalmente, è da tempo che sto pregando per te, che l'amore di Dio ti invada davvero ancora di più di quello che senti, lo so quanto hai sofferto". Luxuria, visibilmente scossa e a un passo dal crollo nervoso e dalle lacrime, chiude il confronto: "Prega per te, guarda, per me ci prego io, per me e per i miei cari. Risparmia le tue preghiere se devono cambiare la mia natura".

