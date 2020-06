Matteo Salvini ancora contro Sergio Sylvestre: "Giustizia all'Inno, rifatevi le orecchie"

19 giugno 2020 a

Com'è l'Inno nazionale italiano? La spiegazione, pratica e perfetta, è nel video che potete vedere qui sotto e rilanciato da Matteo Salvini sui social nella tarda serata di giovedì. Ogni riferimento a Sergio Sylvestre, dopo l'orrore della strofa dimenticata e del pugno chiuso prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, non è puramente casuale. Il leader della Lega rilancia una perfetta interpretazione dell'Inno, con scritta in sovrimpressione: "Rifatevi le orecchie, giustizia al nostro inno nazionale". E ancora, Salvini aggiunge: "Buonanotte Amici, viva l'Italia, da Nord a Sud, dalle Isole alle Alpi, in tutta la sua straordinaria ricchezza di bellezza, ingegno, cultura, passione: il Paese più bello del mondo". Insomma, Sylvestre non c'è neppure bisogno di citarlo. E la battaglia continua...

