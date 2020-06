Maria Teresa Meli contro il Pd a L'aria che tira: "A settembre Italia nello schifo e vi cacceranno"

Arrembaggio

Non fa sconti Maria Teresa Meli. Lo sfogo è durissimo, diretto, destinato a far rumore. La firma del Corriere della Sera dice la sua a L'aria che tira, il programma in onda su La7, e picchia durissimo contro il Pd: "A settembre l'Italia sarà nello schifo e forse gli italiani cacceranno sia voi che Giuseppe Conte". La Meli rimprovera l'immobilismo dei democrat, che accettano passivamente ogni rinvio e ogni slittamento del premier: "Il Pd cosa fa - incalza -? Il presidente del Consiglio continua a rinviare e il Pd continua a stargli appresso", conclude. Insomma, per la Meli il destino dell'Italia e del Pd è già scritto: per la prima sarà "uno schifo", mentre i secondi verranno cacciati. Definitiva.

