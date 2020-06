Giuseppe Conte, il titolo di Franco Bechis su Il Tempo: "Vieni avanti, decretino"

19 giugno 2020 a

a

a

Un titolo ferocissimo, in prima pagina, su Il Tempo di Franco Bechis nell'edizione in edicola oggi, venerdì 19 giugno. Nel mirino ci finisce Giuseppe Conte, il presunto avvocato del popolo, mister conferenza stampa, l'uomo che promette di tutto e non mantiene nulla. Altro giro, altro decreto: "Italiani al verde e presi in giro dai politici - recita l'occhiello del titolo di apertura -. E Conte che fa? Altre leggi incomprensibili per correggere le vecchie". Insomma, il pasticcio continuo di una sorta di dilettante allo sbaraglio che si trova a Palazzo Chigi. Ma il titolo ferocissimo è quello che campeggia al fianco della foto in primo piano del presidente del Consiglio: "Vieni avanti, decretino". Nulla da aggiungere: premier Conte colpito e affondato.

"Cosa è accaduto il 25 febbraio". Giuseppe Conte, il furbetto della mascherina: lo scoop con cui Bechis affonda il premier

