Rita Dalla Chiesa contro Virginia Raggi: "Altro che guanti e mascherine, ecco lo schifo di Roma"

Un nuovo affondo di Rita Dalla Chiesa contro la sua Roma, o meglio contro l'amministrazione M5s di Virginia Raggi. La giornalista denuncia infatti su Twitter il degrado del quartiere in cui risiede, tra rifiuti in bella vista e decoro urbano che semplicemente non esiste: "Lo schifo di Piazza Jacini, Vigna Clara, a Roma. Davanti a un supermercato” ha cinguettato la Dalla Chiesa, con tanto di immagini annesse. E ancora, con vis polemica: "Altro che guanti e mascherine". Nelle immagini si vedono scatoloni di cartone ammassati nei cestelli in metallo, proprio al fianco di alcune panchine. E ancora, erbacce incolte sul marciapiede e spazzatura in ogni dove. Insomma, la Dalla Chiesa ancora una volta inchioda la Raggi alle sue responsabilità. Tempo fa le ricordò anche la presenza di topi in pieno centro. Già, il degrado di Roma.

