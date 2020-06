Alex Zanardi, le immagini prima dell'incidente: il saluto e le risate con i compagni

19 giugno 2020 a

Le immagini di Alex Zanardi a Brolio prima dell'incidente che lo ha visto coinvolto. Poco prima del tragico evento l'ex pilota di Formula 1 scherzava e rideva con i compagni d'avventura, in attesa di iniziare una delle tappe della staffetta tricolore di "Obiettivo 3", in Val d'Orcia. Qui, in provincia di Siena, l'atleta è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un mezzo pesante. Secondo le prime ricostruzioni Zanardi sarebbe scivolato nella corsia opposta dove stava transitando un camion. Immediato l'arrivo dell'elisoccorso anche se, come raccontato dai testimoni, non è stato semplice: "Siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo" ha riferito Mario Valentini, commissario tecnico della nazionale di Paraciclismo.

