Alex Zanardi in terapia intensiva: condizioni stabili, ma gravi nella notte. Atteso il prossimo bollettino

Le condizioni di Alex Zanardi restano stabili nella notte, ma rimangono ancora gravissime. L'ex pilota di Formula 1 è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Siena dopo l'incidente di ieri, venerdì 19 giugno, con l'handbike nei pressi di Pienza durante la staffetta Obiettivo tricolore. Ad assistere il campione ci sono la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Intanto è atteso il prossimo bollettino medico che sarà diffuso intorno alle 10. Zanardi è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale dopo il grave incidente che lo ha visto protagonista.

Secondo le ricostruzioni l'atleta stava percorrendo la strada provinciale 146 della Val d'Orcia per una staffetta dedicata alla ripartenza dell'Italia dopo il coronavirus, quando alla fine di una discesa, in una curva, la sua handbike ha improvvisamente cambiato traiettoria finendo contro il rimorchio di un camion che transitava in direzione opposta

