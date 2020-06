Joseph Ratzinger, addio definitivo al Vaticano? Le voci (smentite) dopo il viaggio dal fratello, ma resta il mistero

20 giugno 2020 a

a

a

Joseph Ratzinger è "esausto". Il suo primo viaggio all'estero da quando ha lasciato il pontificato nel 2013 è in Germania: qui vive il fratello malato. Benedetto XVI - stando a quanto reso noto dal portavoce della diocesi di Ratisbona, Clemens Neck - ha infatti deciso di andarlo a trovare, nonostane i rischi connessi al coronavirus e alla sua età. Un viaggio però insolito. Nulla infatti si sa sulla data di ritorno al punto da far pensare al quotidiano tedesco Bild che Ratzinger possa non tornare mai più in Vaticano, forse complice anche il suo precario stato di salute.

"Il Papa sa chi è il corvo". Nicola Porro e il broker, bomba in Vaticano

Immediata però la smentita della Santa Sede che precisa: "Benedetto XVI è lì solo per trovare il fratello". A farle eco lo stesso Neck che ha spiegato come non ci sia un piano per un trasferimento permanente, rimarrà "il tempo necessario" dunque. In sostanza l'appartamento al Mater Ecclesiae in Vaticano attende il suo papa emerito "a giorni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.