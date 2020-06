Luca Palamara, Vittorio Sgarbi sull'espulsione Anm: "hanno infilzato il tonno, ma tutti i beneficiari delle sue trattative?"

20 giugno 2020 a

Vittorio Sgarbi commenta gli ultimi sviluppi riguardanti Luca Palamara, che è diventato suo malgrado il primo ex presidente ad essere espulso dall’Anm. “Ma tutti i beneficiari delle sue ‘trattative’ e mediazioni (da Torino a Palermo) restano al loro posto”, è l’acuta osservazione del critico d’arte. Non a caso il pm romano ha avvertito il sindacato delle toghe che non ci sta a fare da capro espiatorio: “Mi assumo le responsabilità politiche per aver accettato regole del gioco sempre più disponibili - ha dichiarato Palamara - ma sia chiaro che non ho mai agito da solo, sarebbe troppo facile pensare questo”. Fatto sta che i componenti del ‘parlamentino’ hanno accolto la proposta avanzata dal collegio dei probiviri e hanno espulso Palamara per “inaudita gravità dei fatti” legati alla “violazione dei doveri imposti dal codice etico”. Secondo Sgarbi l’Anm non è però esente da colpe: “Hanno infilzato il tonno Palamara, ma tutti gli altri peschi che gli nuotavano attorno?”.

