Flavio Briatore invoca la petizione popolare per chiedere i danni all'esecutivo: "Offro un bonus vacanze così non fanno danni"

Flavio Briatore le suona al governo. L'imprenditore, finito in molti salotti politici in piena emergenza coronavirus, non ha mai nascosto il proprio disprezzo nei confronti dell'esecutivo giallorosso. E la sua ultima proposta va letta proprio in questa direzione. “Offrirò un bonus vacanza a tutto il governo: preferisco pagarli per non fare nulla, perché questi come si muovono fanno danni”. Queste le parole di Briatore, rilanciate dalla pagina Lega-Salvini premier, che invoca una petizione popolare per chiedere i danni all’esecutivo che "ha distrutto il Paese”. Niente di più vero per il Carroccio che commenta la notizia con un semplice: "Parole sante!".

Lo stesso manager giorni fa, in collegamento con Nicola Porro e Quarta Repubblica, aveva tuonato: "Questi sono al governo per il potere, degli italiani non gliene frega niente". Come dargli torto.

