Otto e Mezzo, Alessandra Riccardi passa alla Lega e Travaglio ostenta tranquillità: "Questo non farà cadere il governo"

23 giugno 2020 a

a

a

Altri due addii per il Movimento 5 Stelle, di cui uno, quello di Alessandra Riccardi, in favore della Lega. Nonostante questo Marco Travaglio, ospite a Otto e Mezzo, finge di ostentare tranquillità: "La Riccardi passata alla Lega, è trasformismo. Lei prima negava e poi è passata al Carroccio". E ancora, dopo che il direttore del Fatto Quotidiano si definisce contrario al vincolo di mandato, ma a sostegno di più regole: "Non credo che il governo cadrà per questo, i governo cadono quando ce n'è uno pronto". Poi sull'argomento più spinoso per la maggioranza: "I numeri in Senato si assottigliano ma nemmeno Matteo Salvini vuole davvero nuove elezioni e il suo invito a mettere in disparte il Pd per eleggere un presidente della Repubblica ha dimostrato che è ben consapevole che questo governo arriva a fine legislatura". Se lo dice lui.

Travaglio alla Bonolis, roba da matti. "Condurrà un quiz in coppia con Selvaggia Lucarelli". Tutto vero: i dettagli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.