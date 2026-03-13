Libero logo
di
venerdì 13 marzo 2026
Otto e mezzo, Bocchino sbugiarda Travaglio: "Anche tu", che figura sulle toghe

2' di lettura

"Quando da ragazzo amavo leggere il vocabolario, scoprii che le caste sono dei gruppi chiusi. E sicuramente la magistratura è una casta, un gruppo chiuso. Si entra per concorso e si resta lì tutta la vita, non si esce da quel gruppo, ci si giudica da soli, ci si promuove da soli": Italo Bocchino lo ha detto in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, intervenendo nel dibattito sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. 

La politica invece, ha proseguito il direttore editoriale del Secolo d'Italia, "non può essere una casta in senso stretto, si entra e si esce, ci sono le elezioni ogni cinque anni. Sono gli elettori che decidono. Mentre in magistratura sono i magistrati che decidono da soli. Giorgia Meloni ha fatto un ragionamento pacato per spiegare la riforma: la riforma toglie dalle grinfie politiche delle correnti, che fanno riferimento a soggetti partitici, la magistratura vera. Perché ricordiamo che ci sono circa 10mila magistrati in Italia e solo 2mila sono iscritti alle correnti. Cioè il 20% dei magistrati è politicizzato, l'80% lavora bello tranquillo. Guarda caso, però, negli organismi direttivi ci sono solo gli appartenenti a quel 20%, cioè una minoranza che ha il sopravvento sulla maggioranza, quindi c'è una casta all'interno della casta".

"Questa riforma fa chiarezza con tutte cose che erano state proposte dal Pd, dai 5 Stelle, da Travaglio stesso che aveva proposto il sorteggio...", ha aggiunto Bocchino riferendosi al direttore del Fatto Quotidiano, pure lui ospite del talk. Che subito ha risposto: "No caro".

"Adesso sono contrari, nel tentativo di dare una spallata a Meloni che comunque non riusciranno a dare - è andato avanti Bocchino -. Il fatto che l'Anm si faccia partito politico per una campagna elettorale referendaria è la prova provata che si tratta di una casta che vuole sopravvivere a se stessa. Sono gli stessi magistrati che poi dovranno giudicare noi e che non possono schierarsi così. Quando al referendum vincerà il Sì con 10 punti di scarto, si autodelegittimeranno con l'impegno che hanno profuso in questa campagna elettorale". 

tag
italo bocchino
magistratura
otto e mezzo
referendum giustizia

