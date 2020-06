Mario Giordano a Fuori dal coro contro il viceministro Cancelleri: "Confonde la nave di turisti con il traghetto di immigrati"

24 giugno 2020 a

"Il viceministro non sa neanche che sta spendendo i nostri soldi per gli immigrati". Mario Giordano infierisce su Giancarlo Cancelleri, viceministro grillino alle Infrastrutture, protagonista di una gaffe clamorosa davanti a telecamere e microfoni.

"C'è una nave ormeggiata a Porto Empedocle, significa che stanno tornando i turisti". Un giornalista lo corregge in diretta: "No, è un traghetto". "Ah, vabbè", replica imbarazzato il viceministro. Per la precisione, è la Moby Zazà, traghetto adibito ad ospitare i migranti arrivati in Italia per la quarantena anti-coronavirus. E come ovvio,. Giordano a Fuori dal coro perde il controllo, sostenuto anche da una sconcertata Iva Zanicchi.

