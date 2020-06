Nicola Porro a Fuori dal coro urla contro Inps e statali: "Mi sono rotto le p***, noi sacrifici e loro niente. Siamo schiavi"

24 giugno 2020 a

"Io mi sono rotto le p***e, siamo degli schiavi!". Nicola Porro si sgola in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro. Il riferimento è all'Inps: "Quanti sacrifici fanno le persone normali? Li facessero anche loro! Noi dobbiamo fare tutto, 3 mesi chiusi a casa senza fatturato e senza avere cassa integrazione, mentre loro non possono dividere su 4 palazzi perché logisticamente sbagliato non possono farlo".

Poi un suggerimento a Giordano: "Giordano, tu devi venire con la palla, non con il monopattino. Hai presente la palla? Legata qua", indicando la caviglia. "Hai visto cos'ho io stasera? Il gong - replica il padrone di casa -. Sveglia!".

