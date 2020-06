Striscia la Notizia, colpo di grazia ad Emilio Fede: "Anche se ti hanno arrestato…", un fuorionda da brividi

24 giugno 2020 a

"Buon compleanno Emilio Fede". A Striscia la notizia celebrano lo storico ex direttore del Tg4 proprio nel giorno del clamoroso arresto per "evasione" ai domiciliari. Per anni, il giornalista è stato nel mirino di Antonio Ricci per i suoi raptus fuori onda con i poveri redattori e inviati, e Michelle Hunziker e Gerry Scotti ripropongono un pazzesco "best of" dei suoi insulti e imprecazioni quando pensava di non essere ripreso.

"Come se fossi il peggior delinquente". Emilio Fede terrorizzato: possono arrestarlo così?

Ma vogliamo scherzare? Basta! M'inc***, cazzotti in bocca poi vado in galera", sbottava il direttore con i sottoposti". Oggi, a 89 anni dopo una serie di disgrazie personali e professionali, ultima la notizia sconcertante arrivata da Napoli, non si può che ridere amaro. Quelli erano giorni...



"Buon compleanno Emilio Fede". Guarda qui i fuorionda esplosivi di Striscia

