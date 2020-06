Augusto Minzolini, la "gufata" a Giorgia Meloni: mai oltre il bacino elettorale di An e Gianfranco Fini?

24 giugno 2020 a

Sulle Regionali il centrodestra ha dovuto affrontare un'impasse non da poco, ora quasi superata con i nomi ufficiali dei candidati. Uno dei tanti cavilli rimane però il Veneto che ci riprova con il vincente governatore leghista, Luca Zaia. Qui infatti subentra un altro problema che vede il Carroccio scontrarsi con Fratelli d'Italia: l'autonomia regionale. "Non esiste che al mio fianco ci siano persone che non credono nell’autonomia o che abbiano anche solo il minimo dubbio", ha tuonato Zaia in un’intervista al Corriere della Sera.

Un'uscita che vede d'accordo Augusto Minzolini: "Zaia in Veneto potrebbe vincere da solo - ha spiegato ospite a L'Aria Che Tira -, perché deve perdere l'identità che si è dato? Anche sull'epidemia ha fatto delle politiche autonome e lo rivendica". Il retroscenista del Giornale non può negare che ci sia un aumento di FdI, basta pensare a quanto cresce il gradimento di Giorgia Meloni, però - e qui a Minzolini viene il dubbio - "non so dove arriverà", La firma del quotidiano di Sallusti arriva addirittura a pensare che Fratelli d'Italia "non andranno oltre il bacino elettorale di Alleanza Nazionale". Una bruttissima notizia che potrebbe scuotere le acque di un'alleanza già messa a dura prova.

