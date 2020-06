Marco Travaglio ancora contro la Lombardia, la prima pagina del Fatto dopo lo scandalo-Atm: "Ecco come si ruba nella capitale morale”

24 giugno 2020 a

Non si arresta la battaglia contro la Regione Lombardia portata avanti da mesi da Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano, per sviare l'incapacità del governo con a capo i suoi Cinque Stelle, le prova tutte. E così il quotidiano apre l'edizione di oggi, 24 giugno, con una foto che ritrae la metro di Milano e tanti soldi che scappano dai finestrini. Sopra la scritta: "Ecco come si ruba nella capitale morale" e sotto: "Neo-Tangentopoli. Retata a Milano per gare truccate in Atm. L'arrestato Bellini: 'Io faccio la putt***, voglio un conto gabbietta'".

Il riferimento è a quanto scoperto sull'azienda milanese del trasporto pubblico: in sostanza tangenti e gare truccate che hanno visto la custodia cautelare per dodici persone. Un "fenomeno criminale in essere da anni, non è emersa neppure una procedura di gara pubblica negli ultimi due anni che non sia stata attinta". Insomma, quanto basta per infervorire il Travaglio della situazione.

