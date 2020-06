Raffaele Morelli durissimo contro Michela Murgia: "Devi stare zitta e ascoltare"

25 giugno 2020 a

Che rissa a Tg Zero di Radio Capital. A scontrarsi la scrittrice rosso-chic Michela Murgia e lo psichiatra Raffaele Morelli. Si parlava delle donne, di identità sessuale, e Morelli spiegava che a suo parere le bambine devono giocare con le bambole per conservare la loro "radice femminile". Va da sé, la Murgia ovviamente trovava inaccettabile simile presa di posizione, così è partita all'attacco dello psichiatra. Ne è seguito un battibecco in cui Morelli non riusciva più a prendere la parola, dunque la sbroccata: "Stai zitta e ascolta", ha urlato zittendo la Murgia. In passato, ci furono polemiche su Morelli perché sostenne che "se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso deve preoccuparsi."

