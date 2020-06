Antonio Ricci rivela: "Quella volta che Sandro Pertini salvò me e Beppe Grillo con una telefonata"

26 giugno 2020 a

Anche Antonio Ricci ha qualche altarino da svelare e, con la consueta onestà, lo fa in un'intervista a La Stampa. Bisogna riavvolgere il nastro di molti, tantissimi anni. Bisogna tornare a quando il papà di Striscia la Notizia bazzicava ancora in Rai ed era vicinissimo a Beppe Grillo, quando ancora quest'ultimo era solo e soltanto un comico. Si torna ai tempi di Drive In, la trasmissione che rivoluzionò la televisione. E Antonio Ricci ricorda: "Alla Rai, una volta, io e Grillo fummo salvati da una telefonata di Sandro Pertini. I dirigenti volevano farci fuori per le battute su De Mita e sui socialisti, e lui disse che non si era mai divertito tanto", conclude Antonio Ricci.

